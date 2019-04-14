Petrol sevkiyatında rekor

Batman-Dörtyol Ham Petrol Boru Hattı’nda geçen sene, 14 milyon 816 bin 411 varillik taşıma ve 14 milyon 566 bin 30 varillik yüklemeyle 16 yılın rekoru kırıldı.

Türkiye’nin çıkardığı ham petrolün taşıma ve yüklemesinin yapıldığı Hatay’ın Dörtyol ilçesindeki BOTAŞ Terminali’nde geçen yıl rekor seviyede sevkiyat rakamlarına ulaşıldı. BOTAŞ Petrol İşletmeleri Bölge Müdürlüğü’nün sorumluluk sahasında bulunan Batman-Dörtyol Ham Petrol Boru Hattı’nda, geçen sene 16 yılın en yüksek ham petrol taşıması 14 milyon 816 bin 411 varille, en yüksek yüklemesi de 14 milyon 566 bin 30 varille gerçekleştirildi. AA

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