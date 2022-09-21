Petrolün varil fiyatı 92,53 dolar

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 92,53 dolardan işlem görüyor. Brent petrolün varil fiyatı dün saat 09.50 itibarıyla kapanışa göre yüzde 2,11 artarak 92,53 dolar oldu.

Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 85,75 dolardan alıcı buldu. Fiyatlardaki yükselişte, küresel petrol arzına ilişkin endişeler etkili oldu. Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell’e, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu öncesinde, 2015 İran nükleer anlaşmasını canlandırmak için ağustosta sunduğu taslakta nihai bir uzlaşmaya varılma olasılığı soruldu. Borrell, tarafların “kesinlikle nihai bir sonuç aramaya katkıda bulunmayan bazı önerilerde bulunmalarının” ardından “bu hafta içinde hiçbir şey olmasını beklemediğini” ifade etti. AA

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