Alım gücü düştü, hayat pahalılığı esnafı bile isyan ettiriyor.

Eminönü esnafı, ürünlerini ancak turiste satabildiklerini söylüyor. Fiyatların 1 yılda 4 kat zamlandığını söyleyen esnaf, “Satışlar, orta karar gidiyor. Alım gücü çok düştü. İnsanlar yemeden içmeden kesiyor. Avrupalılar gelip 10 Euro’ya dünya kadar ürün alıyor. Peynir fiyatı geçen senenin 4 katı. Fiyatlar ne kadar arttıysa satışlar da o kadar düşüyor. Yüzde 25’lik bir düşüşümüz var” diyor. Sözcü’de yer alan habere göre, Fiyatların katlanarak arttığını kaydeden esnaf, Arap turistlerin Ramazan ayında azalması ve vatandaşın eriyen alım gücü ile satışların en az yüzde 25 düştüğünü kaydetti. Haber Merkezi

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