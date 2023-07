Peyniri her gün yiyemiyoruz

Edirne’deki şarküterilerde peynir satış fiyatlarına zam yapıldı. Beyaz inek peyniri kilogram satış fiyatı 160 liraya kadar yükseldi. Ortalama bir kalıp inek peyniri 90 liradan satışa sunuluyor.

Edirneli şarküteri sahibi Erdal Akgün, şunları söyledi: “Peynir fiyatları her gün yükselişte. Gün geçmiyor ki fiyat değiştirmeyelim. Fiyatlar arttıkça da satışlar düşüyor. Tarih boyunca görmediğimiz şeyleri görüyoruz. Bu işler böyle gitmez. Üreticinin arkasında devleti göremiyoruz. Vatandaş Perihan Baran da şunları söyledi: “Valla çok pahalı. Her şey pahalı. Peynir de pahalı. Bilmiyorum, zor geçiniyoruz. Alamıyoruz, yiyemiyoruz. İhtiyacımız kadar alabiliyorsak alıyoruz, almazsak onu da alamıyoruz. Peynir tabi ki alıyoruz, 2-3 günde bir kere. Ama bir kilo alıp da kenara koyup da her gün yiyemiyoruz. Ne zaman para elimize geçerse o şekilde alıyoruz. İdare etmeye çalışıyoruz.”

Edirne - anka