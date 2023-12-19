Pirinç yüzde 20 zamlandı

Pirinç fiyatlarında son 15 günde artış yaşanıyor. Baldo çeşidi pirincin fabrikadan çıkış fiyatı ortalama 41 liradan 50 liraya yükseldi.

Dünya gazetesinden Mehmet Hanifi Gülel’in haberine göre sektör temsilcileri, fiyatların raflara yansımadığını, yılbaşından sonra yansımaya başlayacağını belirtiyor. Pirinçteki fiyat artışın sebebinin kaliteli yerli ürünün ülke genelinde az olmasından kaynaklandığını aktarılıyor. Özellikle iri taneli baldo üretiminin çok az olması ve dünyada da pahalı bir ürün olması fiyatı tetikliyor. Baldo pirincin fiyatı son 15 günde yüzde 20 artış gösterdi. Bu yıl TMO çeltik kilogram alış fiyatı baldoda 24 TL, Osmancıkta 20 TL ve luna çeşidinde ise 18 TL olarak açıklamıştı. Bu fiyatlara rağmen, son dönemde piyasada özellikle baldo grubunda çeltik alım fiyatı 33 liraya kadar çıktı. İthal edilen pirinçlerin büyük çoğunluğu ince taneli tabir edilen Uzakdoğu’dan getirilen ürünlerden oluştuğunu belirten sektör temsilcileri, eğer pirinç fiyatlarının 10 ile 15 lira daha artarak 60 liraya yükselmesi halinde vergi indiriminin gündeme gelebileceğini ifade etti. Temsilciler, şu an vergi sıfırlanması halinde Türkiye’ye dışarıdan 50 liranın altında baldo ürünün getirilmesinin zor olduğuna dikkat çekti.