Pirince iki ayda % 30 zam

Çeltik rekoltesinde herhangi bir kayıp olmamasına rağmen natürel pirinç fiyatları son 2 ayda yüzde 30 arttı. Toprak Mahsulleri Ofisi’nin (TMO) çeltikte taban fiyatı yüzde 200’ün üstünde artırması üreticisinde yüksek fiyat beklentisine neden oldu.

Sektör temsilcileri, çiftçinin elindeki ürünün yüzde 20’sini sattığını, ancak geri kalanının ise depoya konulduğu belirtiyor. Dünya gazetesinin haberine göre, üretici serbest piyasada fiyatlar artacak diye arzı kısmaya başladı. Arz sıkıntısı işlenmemiş naturel pirinç fiyatlarını da yüzde 30 arttırdı. Naturel baldo pirinç fiyatı son 2 ay içinde 24,5 liradan 32 liraya yükselirken, Osmancık çeşitlerinde yüzde 15,5, Luna çeşidinde ise yüzde 23,6’lık fiyat artış yaşandı. Naturel ürün fiyatında artışın yakın zamanda işlenmiş ürün fiyatına da yansımasının kaçınılmaz olduğunu kaydeden sektör temsilcileri yaptıkları açıklamada, serbest piyasada çeltik fiyatlarının TMO’nun açıkladığı fiyatın 2 ile 3 lira üstünde yer almasına rağmen çiftçinin elindeki ürünü satmaya yanaşmadığı söylediler. Haber Merkezi

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