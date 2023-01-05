Piyasa faizi yüzde 50’ye yaklaştı

Finansman darboğazının derinleştiği piyasada firmalar adeta birbirini fonlarken, işletmelerin vadeli satışlara uyguladığı faiz oranı yüzde 40’ları aşmaya başladı.
Ekonomim gazetesinden Merve Yiğitcan’ın haberine göre, olağan dönemlerde firmaların sık başvurduğu, ancak şu an makro ihtiyati tedbirler gereğince yeterince kullandırılmayan rotatif kredinin maliyetinin yüzde 13 seviyesinde, özel bankaların kullandırdığı ticari kredilerin faizinin de yüzde 25-30 bandında olduğu düşünüldüğünde, bazı hammaddeci ve toptancıların piyasayı üç kata kadar daha maliyetli fonladığı görülüyor.
Haber Merkezi