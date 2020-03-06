Piyasalar “virüs” etkisinden kurtulamıyor

Küresel piyasalar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin endişelerin artarak devam etmesi sebebiyle ekside seyrediyor.

Dünya genelinde vaka sayısı 100 bini aştı

Fransa'da bir Türk Kovid-19 sebebiyle öldü

Irak'ta bir kişi taburcu edildi

Küresel piyasalar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin endişelerin artarak devam etmesi ile negatif seyrediyor.

Çin’de Kovid-19 salgını dolayısıyla ölenlerin sayısı 3 bin 44’e çıkarken, Avrupa ve ABD’deki vaka sayısındaki artışlar, ekonomik aktiviteyi ve finansal piyasaları olumsuz etkilemeye devam ediyor. Çin’de vak’a sayısındaki artış hızı önemli ölçüde azalsa da ABD, İran ve özellikle Avrupa’da vak’a ve ölü sayısı artmaya devam ediyor. Kovid-19 dolayısıyla vefat edenlerin sayısı Fransa’da 6’ya, İspanya’da 3’e yükseldi, İngiltere ve İsviçre’de ise ilk kez salgına bağlı can kaybı yaşandı. Avrupa’da alınan tedbirler çerçevesinde 100’den fazla organizasyon iptal edilirken, son olarak Fransa’nın Strazburg şehrinde gelecek hafta yapılması planlanan Avrupa Parlamentosu (AP) Genel Kurulu’nun, Kovid-19 salgını dolayısıyla istisnaî olarak Belçika’nın başşehri Brüksel’de yapılacağı açıklandı. Kovid-19’dan etkilenen ülkelere yakın zamanda ziyarette bulunan AP üyelerinin dönüşlerinden itibaren 14 gün boyunca AP binalarına girişinin yasaklanacağı duyurulmuştu.

EKONOMİ YÖNETİMLERİ NE YAPIYOR?

Salgın endişeleri ile merkez bankaları faiz indirimi ve likidite silâhlarını kullanırken, ekonomi yönetimleri de malî politika araçlarını devreye sokuyor. ABD Senatosu, her geçen gün yayılan Kovid-19 salgını ile mücadele için 8,3 milyar dolarlık ek bütçe öngören tasarıyı dün kabul etti. Bu gelişmelere karşın pay piyasalarında aralıklı olarak gelen alımların sürekliliği sağlayamaması ve oynaklığın aşırı derecede artması dikkati çekiyor. Korku endeksi olarak da adlandırılan VIX endeksi, son bir haftadır 30 seviyesinin üzerine yerleşirken, bu durum Ekim 2011’den bu yana bir ilke işaret ediyor. VIX endeksi dün 33,5 seviyesinden 42,8’e kadar yükseldi. New York borsası, önceki gün artan satış baskısı ile daha önceki günkü kazançlarının neredeyse tamamını geri verirken, ABD’nin 10 yıllık tahvil faizleri tarihinde ilk kez 0,9’un altına geriledi.

YURTİÇİNDE MOSKOVA ETKİSİ

Avrupa tarafında, önceki gün doların diğer para birimleri karşısındaki değer kaybından destek bulan avro/dolar paritesi, günü yüzde 0,8 artışla 1,1228’den tamamlarken, Almanya’da DAX endeksi yüzde 1,51, İngiltere’de FTSE 100 endeksi yüzde 1,62 ve Fransa’da CAC 40 endeksi yüzde 1,90 düşüş kaydetti. ABD ve Avrupa borsalarındaki satıcılı seyir Asya piyasalarıyla yeni güne de taşındı. Kapanışa yakın Japonya’da Nikkei 225 endeksi yüzde 3,1, Çin’de Şanghay bileşik endeksi yüzde 1,1 ve Güney Kore’de Kospi endeksi yüzde 2,3 geriledi.

Yurt içinde, önceki gün Rusya ile Suriye konusunda gerçekleştirilen diplomatik görüşmeler gündemin odağında bulunuyordu. Suriye’de gerilimin azalacağına ilişkin beklentilerle önceki gün yüzde 0,93 değer kazanan BIST 100 endeksi, dün günü 111.815,08 puandan tamamladı. Küresel piyasalarda azalan risk iştahı ile yüzde 0,6 artarak 6,1146’dan kapanış yapan dolar/TL ise, dün bankalar arası piyasanın açılışında 6,1070 seviyesinde işlem gördü. İstanbul -aa