"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
7 MART 2020 CUMARTESİ - YIL: 51

Piyasalar “virüs” etkisinden kurtulamıyor

06 Mart 2020, Cuma 23:23
Küresel piyasalar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin endişelerin artarak devam etmesi sebebiyle ekside seyrediyor.

Dünya genelinde vaka sayısı 100 bini aştı

Fransa'da bir Türk Kovid-19 sebebiyle öldü

Irak'ta bir kişi taburcu edildi

Küresel piyasalar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin endişelerin artarak devam etmesi ile negatif seyrediyor.

Çin’de Kovid-19 salgını dolayısıyla ölenlerin sayısı 3 bin 44’e çıkarken, Avrupa ve ABD’deki vaka sayısındaki artışlar, ekonomik aktiviteyi ve  finansal piyasaları olumsuz etkilemeye devam ediyor.  Çin’de vak’a sayısındaki artış hızı önemli ölçüde azalsa da ABD, İran ve özellikle Avrupa’da vak’a ve ölü sayısı artmaya devam ediyor. Kovid-19 dolayısıyla vefat edenlerin sayısı Fransa’da 6’ya, İspanya’da 3’e yükseldi, İngiltere ve İsviçre’de ise ilk kez salgına bağlı can kaybı yaşandı. Avrupa’da alınan tedbirler çerçevesinde 100’den fazla organizasyon iptal edilirken, son olarak Fransa’nın Strazburg şehrinde gelecek hafta yapılması planlanan Avrupa Parlamentosu (AP) Genel Kurulu’nun, Kovid-19 salgını dolayısıyla istisnaî olarak Belçika’nın başşehri Brüksel’de yapılacağı açıklandı. Kovid-19’dan etkilenen ülkelere yakın zamanda ziyarette bulunan AP üyelerinin dönüşlerinden itibaren 14 gün boyunca AP binalarına girişinin yasaklanacağı duyurulmuştu.        

EKONOMİ YÖNETİMLERİ NE YAPIYOR?

Salgın endişeleri ile merkez bankaları faiz indirimi ve likidite silâhlarını kullanırken, ekonomi yönetimleri de malî politika araçlarını devreye sokuyor. ABD Senatosu, her geçen gün yayılan Kovid-19 salgını ile mücadele için 8,3 milyar dolarlık ek bütçe öngören tasarıyı dün  kabul etti. Bu gelişmelere karşın pay piyasalarında aralıklı olarak gelen alımların sürekliliği sağlayamaması ve oynaklığın aşırı derecede artması dikkati çekiyor. Korku endeksi olarak da adlandırılan VIX endeksi, son bir haftadır 30 seviyesinin üzerine yerleşirken, bu durum Ekim 2011’den bu yana bir ilke işaret ediyor. VIX endeksi dün 33,5 seviyesinden 42,8’e kadar yükseldi. New York borsası, önceki gün artan satış baskısı ile daha önceki günkü kazançlarının neredeyse tamamını geri verirken, ABD’nin 10 yıllık tahvil faizleri tarihinde ilk kez 0,9’un altına geriledi.   

YURTİÇİNDE MOSKOVA ETKİSİ

Avrupa tarafında, önceki gün doların diğer para birimleri karşısındaki değer kaybından destek bulan avro/dolar paritesi, günü yüzde 0,8 artışla 1,1228’den tamamlarken, Almanya’da DAX endeksi yüzde 1,51, İngiltere’de FTSE 100 endeksi yüzde 1,62 ve Fransa’da CAC 40 endeksi yüzde 1,90 düşüş kaydetti. ABD ve Avrupa borsalarındaki satıcılı seyir Asya piyasalarıyla yeni güne de taşındı. Kapanışa yakın Japonya’da Nikkei 225 endeksi yüzde 3,1, Çin’de Şanghay bileşik endeksi yüzde 1,1 ve Güney Kore’de Kospi endeksi yüzde 2,3 geriledi.        

Yurt içinde, önceki gün Rusya ile Suriye konusunda gerçekleştirilen diplomatik görüşmeler gündemin odağında bulunuyordu. Suriye’de gerilimin azalacağına ilişkin beklentilerle önceki gün yüzde 0,93 değer kazanan BIST 100 endeksi, dün günü 111.815,08 puandan tamamladı. Küresel piyasalarda azalan risk iştahı ile yüzde 0,6 artarak 6,1146’dan kapanış yapan dolar/TL ise, dün bankalar arası piyasanın açılışında 6,1070 seviyesinde işlem gördü. İstanbul -aa       

Okunma Sayısı: 179
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Ateşkes kalıcı olsun

    Adaletin tecellisi şeffaflıkla mümkün

    En büyük sorumluluk yargıda

    İnsanlık onuruna saygı çağrısı

    Sığınmacılara destek gösterisi

    Piyasalar “virüs” etkisinden kurtulamıyor

    Irak'ta bir kişi taburcu edildi

    Dünya genelinde vaka sayısı 100 bini aştı

    İçişleri Bakanlığı: Konya ve Mersin'de 5,2 milyon litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

    '97 sığınmacı kurtarıldı'

    Özel harekat polisleri Meriç Nehri'nde

    YÖK'ten üniversitelere 'koronavirüs' uyarısı

    Meclis’teki kavga vicdanları kanattı

    Komuta kademesi sınırın sıfır noktasında

    2021’de seçim ihtimali var

    Şehitlerimiz duâlarla uğurlandı

    Abdullah Avcı haberleri hakkında Fenerbahçe'den açıklama

    Akşener'den İdlib anlaşmasına ilişkin açıklama

    Kabil'de ilk belirlemelere göre 27 kişi öldü

    Tunus'ta ABD Büyükelçiliği yakınında bombalı saldırı

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Bir beraat kararından terör propagandası suçu nasıl oluşur?
    Ahmet BATTAL

    Zalimlerin zalim oyunu: Satranç
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Ali FERŞADOĞLU

    Krizlerin sebebi tek adamcılık ve istibdattır
    Cevher İLHAN

    “Siyasetin dine tasallutu...”
    Genel

    En büyük sorumluluk yargıda
    Yasemin YAŞAR

    Kendini aklamak için başkasını kötülemek
    Risale-i Nur'dan

    Ebedî hayatı tehdit eden hastalıklar
    Sebahattin YAŞAR

    Gitmek mi zor, kalmak mı?
    Zeynep ÇAKIR

    İlluminati şimdi de Babil Dizisi'nde

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2020, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.