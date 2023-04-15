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15 NİSAN 2023 CUMARTESİ - YIL: 54

Piyasalar yangın yeri

15 Nisan 2023, Cumartesi 01:10
TL'NİN DÖVİZ KARŞISINDAKİ DEĞER KAYBI HER GEÇEN GÜN REKORLAR KIRARKEN, VATANDAŞ İSE BU GİDİŞAT KARŞISINDA KARA KARA DÜŞÜNÜYOR.

DÖVİZ VE ALTIN REKOR KIRIYOR

Seçimler yaklaştıkça döviz ve altında yeni rekorlar kırılıyor. Önceki gün 21,39’la tarihî zirvesini yenileyen euro/TL, düne 21,47 ile başlayarak bir kez daha rekor kırdı. Dolar/TL ise 19,38 ile rekorunu yenilemeye çok yaklaştı. Gram altın da rekor tazeleyerek 1271 lirayla tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.

Vatandaş hükümete güvenmiyor

Uzmanlar ise, 14 Mayıs seçimlerini işaret ederek artışın süreceğini belirtiyor. Prof Dr. Babuşçu “Tasarruf sahipleri banka yerine yastık altını tercih ediyor. Bu, iktidara olan güvensizlikten kaynaklanıyor” derken, Prof. Dr. Demirtaş da 500 ve 1000 TL’lik banknotların basılması gerektiğini savundu.

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Piyasalar yangın yeri

Seçimler yaklaştıkça döviz ve altın her gün yeni rekorlar kırarken, uzmanlar “Cin bir kere şişeden çıktı. Şişenin ağzını elinizle kapatmayın. Elinizi yırtıp geçecek” diyor.

Seçimler yaklaştıkça döviz ve altın her gün yeni rekorlar kırıyor. Önceki gün 21,39 seviyesine kadar çıkarak tarihi zirvesini yenileyen euro/TL, 21,47 seviyesine ulaşarak bir kez daha rekor kırdı. Dolar/TL ise 19,38 seviyesine yükselerek, tarihi zirvesini yenilemeye çok yaklaştı. Gram altın ise rekor tazelemeye devam ediyor. ABD’de enflasyonun yükselişinin zayıflamasıyla Fed’in faiz artırmayacağına dair beklentilerin ardından yükselişe geçen altının gram fiyatı 1271 lirayla tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.

Cin şişeden çıktı

Uzmanlar ise 14 Mayıs’ı işaret ederek artışın süreceğini belirterek vatandaşın hükümete güvenmemesi nedeniyle aldığı dövizi de banka yerine yastık altına koyduğunu söylüyor. Prof Dr. Şenol Babuşçu, “Bireysel döviz talebi her geçen gün yükseliyor. Tasarruf sahipleri banka hesabına yatırmaktansa yastık altını ve kiralık kasayı tercih ediyor. Bankalar döviz hesabı açmak istemiyor. Bu, iktidara olan güvensizlikten kaynaklanıyor” dedi.

Ekonomist Prof. Dr. Özgür Demirtaş, Twitter hesabından yaptığı paylaşımlarda dolar kuru ve enflasyona dair değerlendirmelerde bulundu. Dolar/TL’nin 24-25 seviyesinde olması gerektiğini belirten Demirtaş, “Şimdi ise 19 seviyesinde suni olarak tutulmaya çalışılıyor. Halbuki şu an bırakılsa 24-25’li seviyelere gelecek. Çünkü İhracatçının malını rahat satabileceği yer burası. Cin bir kere şişeden çıktı. Şişenin ağzını elinizle kapatmayın. Elinizi yırtıp geçecek” ifadelerini kullandı.

Demirtaş, Merkez Bankası’nın bağımsızlığının sağlanması ve liyakatli yöneticilerin atanması gerektiğini belirtti. Demirtaş ayrıca, yeni banknotların çıkarılması gerektiğine dikkati çekerek “Yeni Banknot çıkarılması lazım. Bakkala bile giderken yanımızda bir avuç dolusu para taşımamız gerekiyor. 500 ve 1000 TLlik banknotları çıkarın. Olan oldu …” değerlendirmesinde bulundu.

Haber Merkezi

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