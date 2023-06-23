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23 HAZİRAN 2023 CUMA - YIL: 54

Piyasalar yangın yeri

23 Haziran 2023, Cuma 16:56
Merkez Bankası’nın Mart 2021’den sonra ilk kez faiz artırımına giderek, politika faizini yüzde 8,5’den yüzde 15’e çıkarmasıyla döviz kurundan art arda rekorlar geldi.

Seçimlerin ardından sırayla 21, 22 ve 23 TL sınırlarını aşan dolar/TL, önceki gün ilk kez 24 TL’yi aşarken, dün de (23 Haziran Cuma) tarihinde ilk kez 25 TL’yi aştı ve 25,4804 seviyesini gördü. Merkez’in kritik faiz kararının ardından önceki gün ilk kez 27 TL’yi aşan Euro/TL ise, dün yine yükseliş eğilimini sürdürerek, 27,8835 seviyesini gördü ve bir kez daha tarihi zirvesini yeniledi. Altında da önceki günden beri devam eden yükseliş sürüyor. Gram altın faiz kararı sonrası 1523 TL seviyesine ulaşmıştı. Gram altın 23 Haziran Cuma sabahı son olarak 1544 TL’yi gördü.

 

 

 

Haber Merkezi

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