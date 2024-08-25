Piyasalarda yüksek tansiyon sürecek

ANKA Ekonomi Koordinatörü Erdal Sağlam, haftalık ekonomi analizinde şunları söyledi:

“Hem küresel gelişmeler, hem de uygulanan ekonomik programın içeride yarattığı sonuçlar nedeniyle, bu yaz piyasalar tatil yapamadı. Döviz talebinin arttığı ve ekonomiyle ilgili spekülasyonların arttığı bir haftayı geride bırakırken piyasalardaki yüksek tansiyonun devam etmesi bekleniyor. Yüksek tansiyon sadece finansal piyasalarla sınırlı kalmadı, ekonomik daralma nedeniyle, tüm iş kesimlerine yayılmış durumda. Sektör temsilcisi iş insanları ardarda şikayet açıklamaları yaparken, bu şikayetlerin önümüzdeki dönem daha da artacağı ve bunun siyasi etkilerinin görülmeye başlayacağı tahmin ediliyor. Geçen haftanın önemli olaylarından biri, hafta içinde Merkez Bankası’nın faiz kararı, diğeri hafta sonu FED Başkanı Powell’ın faizlerle ilgili yapacağı açıklamaydı. FED Başkanı Powell artık faiz indirimini başlatmaya hazır olduklarını belirtirken, Cuma gecesi gelen bu açıklamanın ardından önümüzdeki hafta küresel piyasalardaki hareketliliğin artması bekleniyor.”

Haber Merkezi