Piyasaları yanlış kararlar bozdu

Özyeğİn Ünİversİtesİ Öğretİm Görevlİsİ Gİzem Öztok Altınsaç, piyasayı yanlıŞ alınan kararların bozduğunu söyledİ.

Özyeğin Üniversitesi Öğretim Görevlisi Gizem Öztok Altınsaç, geçtiğimiz dönemde finansal piyasalarda yaşanan kırılganlığın ana nedeninin, doğru olmayan müdahaleler olduğunu söyledi. TÜSİAD ile Koç Üniversitesi iş birliğinde düzenlenen ‘Türkiye Ekonomisinde Finansal Riskler ve Fırsatlar’ konferansında konuşan uzmanlar, finansal kırılganlık açısından yükümlülüklerin karşılanması için özsermayenin yendiği, varlık satışlarının yapıldığı dönemde olduğumuza dikkat çekti.

Söz konusu konferansta konuşan Özyeğin Üniversitesi Öğretim Görevlisi Gizem Öztok Altınsaç’a göre, geçtiğimiz dönemde finansal piyasalarda yaşanan kırılganlığın ana nedeni, doğru olmayan müdahaleler. “Zorlu bir süreçten geçerken üst üste yanlış yapma şansınız yoktur. Doğrulardan ziyade üst üste yanlışlar yapmaya başladığınızda bunun ismi ‘doğru olmayan müdahaleler’dir. Bir kereye mahsus olması hiçbir şeyi değiştirmez” diyen Altınsaç, kırılganlığa sebep olan adımların bono ya da döviz piyasalarında olabileceğini belirtti.



NE YAPILMALI?

Türkiye’nin ‘fırsat’ olarak da görülebilecek bu dönemden sağlıklı bir şekilde çıkabilmek için kısa vadede günü kurtaracak müdahalelerden çok, uzun vadede yapısal reformlar yapılması gerektiğini ifade eden uzmanlar, tutarlı para politikaları izlenmesi, kurumların güvenilirliğinin sağlanması, istikrarlı ve tutarlı bir duruş sergilenmesi gerektiğini belirtiyor. Dikkat çekilen bir diğer konu da, banka bilânçolarındaki tahribat. Uzmanlar, özel sektörün bir borcu olduğunu ve onu ödeyemediğini belirterek, kaynak oluşturarak çözülmesi gereken bu problemin de finansal piyasada kırılganlık oluşturduğunun altını çiziyor.