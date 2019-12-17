Plansız alış veriş israfa sebep oluyor

Gıda israfının sebeplerini araştıran Uluslararası Gıda İsrafı ve Politikaları Uzmanı Camelia Bucatariu, “Ticaret Bakanlığı’nın yürüttüğü bir araştırmaya göre, Türkiye’de tüketicilerin sadece yüzde 31’i önceden hazırlanmış bir listeyle alış verişe gidiyor. Plansız ve fazla miktarda yapılan alış veriş alınan gıdaların bozulmasına neden oluyor” diye konuştu.

Birleşmiş Milletler (BM) Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) Uluslararası Gıda İsrafı ve Politikaları Uzmanı Camelia Bucatariu, Gıda Kaybı Endeksi’nin ilk küresel tahmininin bu yıl açıklandığını belirterek, “Son verilere göre, dünyada tarladan satış aşamasına kadar giden süreçte gıdaların yüzde 13,8’i kaybediliyor” dedi.

Bucatariu, yaptığı açıklamada, FAO’nun 2011’de başlattığı “Gıdayı Koru (Save Food)” girişiminin israfa karşı gıda endüstrisi, araştırmacılar, politika yapıcılar ve sivil toplum kuruluşları arasında diyalog oluşturmayı amaçladığını söyledi.

Yılda 26 milyon ton gıda israf oluyor

FAO’nun Gıda Kaybı Endeksi’nin ilk küresel tahminini bu yıl açıkladığına dikkati çeken Bucatariu, “Son verilere göre, dünyada tarladan satış aşamasına kadar giden süreçte gıdaların yüzde 13,8’i kaybediliyor” diye konuştu. Bucatariu, Türkiye’de gıda kaybı ve israfına yönelik yapılan bir çalışmanın sonuçlarına değinirken de “Türkiye’de yılda yaklaşık 26 milyon ton gıda israf oluyor ve bunların çoğunu meyve ve sebzeler oluşturuyor. Ülkede üretilen meyve ve sebzelerin yüzde 53’ü tarladan tüketiciye ulaşana kadar israf ediliyor” ifadelerini kullandı. Gıda kaybı ve israfının üretim sürecinden tüketime kadar önem taşıdığını vurgulayan Bucatariu, FAO’nun 2020’de açıklanması öngörülen Türkiye’nin Ulusal Gıda Kaybı ve İsrafının Önlenmesi, Azaltılması ve İzlenmesi Stratejisi için de destek verdiğini belirtti.

Tüketicilerin farkındalığı arttırılmalı

Bucatariu, “Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları” kapsamında FAO’nun Küresel Gıda Kaybı Endeksi’ni geliştirdiğine işaret ederek, örgütün aynı zamanda Uluslararası Gıda İsrafı Koalisyonu ile israfın azaltılması için farkındalığı geliştirmeyi amaçlayan çocuklara yönelik bir eğitim paketi bulunduğunu dile getirdi. Bucatariu, Türkiye’de gıda israfına sebep olan davranışların tartışılmaya başlandığına işaret ederek, ülkede yaşayan vatandaşların yanı sıra turistlerin de gıda israfının bir sebebi olduğunu ve her iki tüketici grubunun da konuya dair farkındalığının arttırılması gerektiğini söyledi.