Plastik atıklar ekonomiye kazandırıldı

Alınan bilgiye göre, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından lisanslandırılan firmalarca toplanan plastik atıklar geri dönüştürülerek plastik ev eşyası, oyuncak ve tekstil ürünleri üretiminde kullanılıyor.

Polietilen ve polikarbonat, polietilen ve poliamid, polivinilklörür, polipropilen ve polistiren olmak üzere 5 farklı türden oluşan plastik atıkların 1 tonunun geri dönüşümü ile 5 bin 774 kilovatsaat enerji ve yüzde 80 enerji tasarrufu sağlanabiliyor. Bakanlıkça geçen yıl yurt genelinde konutlar, siteler, iş merkezleri ve kamusal alanlardan 230 bin ton, 2020’nin ilk 4 ayında ise 93 bin ton plastik ambalaj atığı toplandı. Ekonomik değeri yaklaşık 100 milyon lira olan 93 bin ton plastik atığın, 45 bin tonunu plastik poşetler, içecek şişeleri, temizlik ve kozmetik ürün şişeleri oluşturdu. AA

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