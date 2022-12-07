'Poşet fiyatında herhangi bir artışa gitmiyoruz'

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Bu yıl da aldığımız kararla, poşet fiyatlarını 25 kuruş olarak belirliyor ve herhangi bir artışa gitmiyoruz." dedi.

Kurum, TBMM Genel Kurulunda, Bakanlığının 2023 yılı bütçesine ilişkin konuştu.

"Poşet fiyatlarında artışa gitmiyoruz"

Kurum, şu bilgileri paylaştı:

"150 bin kurum binamız sıfır atığa geçti, artık binalarımıza çöp kamyonu girmiyor. Plastik poşet kaynaklı 550 bin ton plastik atığın oluşumunu ve 23 bin ton sera gazı salımını engelledik. Bu yıl da aldığımız kararla, poşet fiyatını 25 kuruş olarak belirliyor ve herhangi bir artışa gitmiyoruz. Şimdi poşette gösterdiğimiz başarıya, inşallah, Depozito Yönetim Sistemiyle de göstereceğiz. Aynı doğa koruma hissiyatıyla, Ayder'de, Salda'da, Uzungöl'de, Van ve Beyşehir göllerimizde, tüm yaylalarımızda, çevre düzenlemelerini yapıyor, insan eliyle oluşacak zararları bertaraf ediyor, bu değerleri gözümüz gibi koruyoruz."

Sıfır Atık Mavi çatısı altında denizlerin artık daha temiz olduğunu kaydeden Kurum, sanayide yeşil dönüşümün en önemli adımlarından birini atarak, tüm atıkları hammadde olarak kullandıklarını aktardı.

2022'de 2,8 milyon ton atığı hammadde olarak kullandıklarını ve milletin cebine gelir olarak iade ettiklerini bildiren Kurum, atıksu arıtma tesisi sayısını 1176'ya çıkardıklarını, nüfusun yüzde 90'ından fazlasına bu hizmeti verdiklerini vurguladı.