Prof. Dr. Esfender Korkmaz: Ekonomi gemisi lafla yürümüyor

TÜRKİYE ORTA GELİR TUZAĞINDA. 13 YILDIR FERT BAŞINA GELİR ARTMIYOR. SALGINLA BİRLİKTE HALKIN YARISI YOKSULLAŞACAK.

Orta gelir tuzağı

“Koronayla gelen bu krizi fırsata çevirmek mümkün değil. Ekonomide eksi büyüme var. GSYH küçülüyor. Fert başına millî gelir daralıyor. Bunların tamamı birer kayıp. Bir ülke orta gelir tuzağına takılırsa tüm dinamizmini, yatırımlarını kaybeder.”

Algı üreterek olmaz

“2008-2009 dünya krizinin de Türkiye’yi ‘teğet geçeceği’ söylenip durdu. Öyle olmadı. Millî gelir yüzde 4.7 oranında daraldı. Böyle şeyler algı üreterek olmuyor. İktidar tüm umudunu swap anlaşmaları’na bağladı. Ama onu da çok fazla bulamadı.”

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Ekonomi lâfla yürümüyor

Prof. Esfender Korkmaz, “Ekonomide eksi büyüme var. GSYH küçülüyor. Fert başına millÎ gelir daralıyor. İşsizlik % 20’lere gidiyor. Turizmden döviz geliri yok. Ocak’tan beri 9 milyar dolar yabancı sermaye çıkışı olmuş. Merkez Bankası’nın döviz rezervleri 15 milyar dolar azalmış. Böyle şeyler algı yaratmayla olmuyor” dedi.

İktisatçı Prof. Esfender Korkmaz, ekonominin içinde bulunduğu kritik durumu anlattı.

“Ekonomide eksi büyüme var. GSYH küçülüyor. Fert başına milli gelir daralıyor. İşsizlik % 20’lere gidiyor” diyen Prof. Korkmaz, “Halkın yarısı yoksullaşacak. Türkiye orta gelir tuzağında. 13 yıldır fert başına gelir artmıyor. İşte bu orta gelir tuzağıdır ve bir ülke orta gelir tuzağına takılırsa tüm dinamizmini, yatırımlarını vs. kaybeder. (...)Böyle şeyler algı yaratmayla olmuyor” ifadelerini kullandı.

Türkiye son büyük ekonomik krizini 2001’de yaşadı. Vatandaş, siyasi partilerin hepsini cezalandırdı ve o dönem yeni kurulan AKP iktidara geldi. O krizde genel işsizlik yüzde 10’du, şimdiyse yüzde 20’lere doğru gidiyor. gazeteduvar’ın sorularını cevaplayan, İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Dekanlığı görevi de yapmış olan Prof. Esfender Korkmaz, “‘Korona’ kriziyle ekonomi iyice durdu. Türkiye ekonomisi bu büyük krizi ve ‘korona’yı atlatabilecek mi?” konularına açıklık getirdi. “Koronavirüsü nedeniyle dünya ekonomileri rekor düzeyde küçülecek. Uluslar arası ticaret yüzde 15 daralacak. İktidarın söylediği gibi Türkiye bu virüs krizini fırsata çevirebilecek mi?” sorusuna Korkmaz, “Hayır, bu krizi fırsata çevirmek mümkün değil. Ekonomide eksi büyüme var. GSYH küçülüyor. Fert başına millî gelir daralıyor. Bunların tamamı birer kayıp.2008-2009 dünya krizinin de Türkiye’yi ‘teğet geçeği’ söylenip durdu. Öyle olmadı. Millî gelirimiz yüzde 4.7 oranında daralmıştı. Böyle şeyler algı oluşturmayla olmuyor. İktidar tüm umudunu diğer ülkelerle yapacağı ‘swap anlaşmaları’na bağlamış durumda. Swap her derde deva olacak mı, ekonomiyi toparlayacak mı? Günü kurtarmak için gerekli bir yöntem bu. Türkiye’deki döviz sıkıntısı bu yolla ancak kısa dönem için atlatılır. Türkiye’ye gelecek bu para kalıcı değil, zamanı geldiğinde geri ödeyeceksiniz. Ancak Türkiye çok fazla swap imkânı da bulamadı.

Döviz bulmak şart

Prof Korkmaz özetle şunları söyledi: “Turizmden döviz geliri yok. Yabancı sermaye deseniz, Ocak’tan beri 9 milyar dolar yabancı sermaye çıkışı olmuş. Merkez Bankası’nın döviz rezervleri 15 milyar dolar azalmış. Şimdi Türkiye’nin dış borçları var. Bir ay içerisinde temerrüde düşmemek (borçları ödeyememe durumu) için döviz bulmak şart. “

Fakirin enflasyonu farklı

Resmi enflasyon hedefi (% 7.4) tutmaz. Daha Nisan’da yıllık enflasyon yüzde 11 küsur oldu. Bu ne demek? Yani Türkiye’de enflasyon artık kronik bir yapı kazandı. Arz talep şartlarına bağlı değil. Kriz de olsa, ekonomi de daralsa, virüs de olsa enflasyon devam ediyor. Zenginin, fakirin ortak enflasyonu (% 12) ama işçinin, memurun, fakirin enflasyonu farklı. Enflasyon içerisinde en fazla artan gıda fiyatları çünkü… Yani mutfak enflasyonu daha yüksek. Düşük gelirliler için ayrı bir enflasyon hesabı yapılmalı. Biz buna geçinme endeksi diyoruz. Bugüne kadar hiçbir iktidar geçinme endeksi hazırlamadı.

Halkın yarısı yoksullaşacak

Türkiyede kişi başına gelir 2013’ten beri sürekli düşüşte ve 12 bin 500 dolardan 8 bin dolara geriledi. Bu tablo zaten vatandaşın son yedi yılda iyice fakirleştiğini gösteriyor. Halkın yarısı yoksullaşacak. Türkiye orta gelir tuzağında. 13 yıldır fert başına gelir artmıyor. İşte bu orta gelir tuzağıdır ve bir ülke orta gelir tuzağına takılırsa tüm dinamizmini, yatırımlarını vs. kaybeder.

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2 ayda 16 bin işyeri kapandı

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in soru önergesine cevap veren Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, 1 Mart- 30 Nisan 2020 tarihleri arasındaki 2 ay içinde 15 bin 948 işyerinin kapandığını açıkladı.

Kapanan işyerlerinin sayısının devam salgın sürecinde katlanarak artacağını ve zaten var olan işsizlik sorununun önü alınamaz boyutlara ulaşacağını ifade eden Gürer, iktidarın yapay gündemlerle günü geçiştirmek yerine, artan işsizlik ve kapanan işyerleriyle ilgili soruna eğilmesi gerektiğini söyledi. Bakan Ruhsar Pekcan, Gürer’in, “Bu süreçte (koronavirüs) işini kaybeden kişi ve işsizlik fonundan yararlanan kişi sayısı ayrı ayrı ne kadardır?” şeklindeki sorusuna dair, işini kaybedenler ile İşsizlik Fonu’ndan yararlanan kişilerin sayısına ilişkin verileri paylaşmadı. Hükümetin şapkasını önüne koyarak, çığ gibi çoğalan kapanan işyerleri ve işsizlik sorununa çare üretmesi gerektiğini belirten Gürer, “Yetkililerin yapay gündemlerde sorunu geçiştirmeye çalışmak yerine, önümüzdeki aylarda daha artacak olan ekonomik kriz ve işsizlik sorununun çözümüne yönelik kafa yorması gerekir” dedi.

Ankara - Recep Gören