PSA ve FCA anlaştı

Groupe PSA (Peugeot) ve FCA (FIAt Chrysler) yüzde 50/50 ortaklı birleşme konusunda anlaştılar.

Yeni yapı; sürdürülebilir ulaşım çağının ön saflarında yer almak için gerekli olan liderliğe, kaynaklara ve ölçeğe sahip olacak. Birleşmeden doğan şirket yıllık 8,7 milyon adet satış ve yaklaşık 170 milyar Euro gelir ile hacim olarak dünyanın en büyük dördüncü ve gelir olarak dünyanın en büyük üçüncü OEM üreticisi olacak. Birleşme ile yaklaşık 3,7 milyar Euro yıllık işletme sinerjisinin oluşması tahmin edilirken birleşme sonucunda herhangi bir tesis kapanışı beklenmiyor ve sinerjinin ilk yıldan itibaren pozitif net nakit akışı oluştucağı düşünülüyor. John Elkann Grup Başkanı ve Carlos Tavares Grup CEO’su olmak üzere bağımsız direktörlerden oluşan güçlü bir yönetim yapısı oluşturulacak. Birleşmenin, her iki şirketin de sahiplerinin Olağanüstü Genel Kurul Toplantılarında onayı ve diğer düzenleyici şartların yerine getirilmesi de dahil olmak üzere, 12-15 ay içinde tamamlanması bekleniyor.

İstanbul - Nihat Orhan