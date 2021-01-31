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1 ŞUBAT 2021 PAZARTESİ - YIL: 51

PTT’nin yağı pahalı mı?

31 Ocak 2021, Pazar 17:00
Ayçiçeği yağına gelen rekor zamların ardından PTT devreye girerek, ‘indirimli’ yağ satışı yapacağını duyurdu

Kurum, PttAVM.com üzerinden ayçiçeği yağı da satıyor. Ancak PTT’nin, Konya Sanayi Odası Başkanı Tahir Büyükhelvacıgil’in şirketinden temin ettiği yağı, bu şirketin kendi online sitesine göre yüzde 15 ila yüzde 20 arasında değişen oranda daha pahalı satması kafaları karıştırdı.PttAVM.com üzerinden satışa çıkan Zade markalı ürünler, 2003-2013 yılları arasında Konya Sanayi Odası Başkanlığı yapan MÜSİAD üyesi Tahir Büyükhelvacıgil’in sahibi olduğu Helvacızade Gıda İlaç Kimya Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi tarafından Konya’nın Meram ilçesinde bulunan fabrikada üretiliyor. 

10 LİTRELİK AYÇİÇEK YAĞI 12 TL DAHA PAHALI

PTT’nin indirimli olarak sattığı ayçiçeği yağlarının üreticisi olan sözkonusu şirket Aralık ayında resmi başvuru yaparak internet üzerinde kendi yağlarını satmaya başladı. www.zade.com.tr ve yagsepetim.com isimli internet sitesindeki şirketin kendi üretimi olan 10 litrelik teneke ambalajdaki ayçiçeği yağı, 164,90 TL iken indirimli olarak 145,90TL’ye satılıyor. PTT’nin sitesinde ise aynı ürün satış fiyatı 194,90 TL görünüyor ve yüzde 9 indirim yapıldığı iddiası ile vatandaşa 176,89 TL’den satılıyor. Bu durumda bir vatandaş PTTavm yerine üretici şirketin kendi sitesi üzerinden bu yağı satın alması durumunda 11 TL 99 kuruş daha kârlı olacak. Bu fiyat farkı pttAVM’nin ürünü yüzde 21,24 daha pahalıya sattığı anlamına geliyor.

İstanbul - anka

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