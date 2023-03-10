Ramazan öncesi kırmızı et fiyatına büyük zam

Kırmızı etin fiyatı bir ayda, yüzde 30 yükseldi. Ulusal Kırmızı Et Konseyi’nin verilerine göre, dana karkas kesim fiyatı bazı bölgelerde 180 lirayı görürken, ortalama 175 lira oldu. Kasaplarda kıymanın kilosu 300 liraya yaklaştı.

Ette yaşanan bu yükselişin nedeni bazı illerde görülen şap hastalığına bağlı olarak hayvan pazarlarının kapatılmasına bağlanırken, hastalığın henüz fiyatlara yansıyacak boyutta bir sorun meydana getimediği belirtildi. Tarım ve Orman Bakanlığı, fahiş fiyatlara karşı, Avrupa ve Güney Amerika’dan kasaplık hayvan, Avrupa’dan ise karkas et ithal edileceğini bildirdi. Kırmızı Et Sanayicileri ve Üreticileri Birliği Derneği (ETBİR) Yönetim Kurulu Başkanı Vet. Dr. Ahmet Yücesan Türkiye genelini kapsayan bir karantina olması durumunda fiyatların daha da yukarı gideceğini söyledi. Haber Merkezi

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