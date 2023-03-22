Ramazan paketleri satış taktiği oldu

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, gıda fiyatlarındaki artışla beraber Ramazan paketlerinin yardım amacından çıkıp satış tekniği haline geldiğini söyledi.

Gıda fiyatlarındaki artışla beraber Ramazan paketlerinin yardım amacından çıkıp satış tekniği haline geldiğini söyleyen TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Son zamanlarda özellikle gıda fiyatlarına gelen zamlar Ramazan paketlerinde tedirginlik oluşturuyor. 50 yılı aşkın perakende sektörünün içinde bulunan biri olarak net bir şekilde söyleyebilirim ki bunun adı yok. Şu anda Ramazan paketi fiyatlarında yüzde 100’lük artacak bir ortam yok. Ramazan paketleri artık yardımlaşma amacından çıkıp satış tekniği haline geldi. Yardımseverler bu dönemde ihtiyaç sahiplerine nakit yardımda bulunursa insanlar en azından evinin ihtiyacını karşılar, faturasını öder” dedi.

Yüzde 100 fiyat artışı herkesi şaşırtıyor

Bu dönemde piyasadaki fiyat anarşisinin kimseye hayır getirmediğinin altını çizen Palandöken, “Özel günlerde, Ramazan’da ve dini bayramlarda artan talebe bağlı olarak gıda fiyatlarında ufak tefek yükselmeler olur ama sonradan normale dönerdi. Ancak şu anda herkes bu artışların normal olmadığını çok iyi biliyor. Nihai tüketiciye hitap eden insanlarda bu kadar fiyat farklılığı olması mümkün değil. Hızlı tüketim ürünleri dediğimiz temel gıda ürünlerindeki yüzde 100 fiyat artışı herkesi şaşırtıyor. Vatandaşlarımız gıda fiyatlarının yanına yanaşamaz oldu. Dar gelirli vatandaşın sofrasında en çok tüketilen bakliyat fiyatlarında dahi ciddi bir artış var. Oysa Ramazan ulvi bir aydır. İnsanların dayanışma içinde birbirine yardım etmesi, desteklemesi gereken bir zamandır. Böyle bir zamanda fiyatların bu kadar yükselmesi kimsenin hayrına olmaz” diye konuştu.