Ramazan pidesi 10 lira olacak - İmamoğlu: Halk Ekmek’te 5 lira olacak

Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, 2023 yılı Ramazan pidesi fiyatının Türkiye genelinde 10 TL olacağını açıkladı.
Balcı açıklamasında şunları söyledi:
"Bu sene Türkiye genelinde azami uygulanacak fiyat, 300 gramı 10 TL olarak uygulanacaktır; kilogram fiyatı 33 TL."
EKMEK FİYATINDA DEĞİŞİKLİK YOK: 5 TL
Balcı, açıklamalarını şöyle sürdürdü:
Yaklaşan Ramazan ayının ülkemize, milletimize hayırlara vesile olmasını diliyorum. Ekmek fiyatında bir değişiklik yok ülke genelinde ekmek 5TL; gündemimizde ekmek fiyatında bir değişiklik bulunmuyor.
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Halk Ekmek’te 5 lira
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul’da Halk Ekmek büfelerinde 300 gramlık Ramazan pidesinin fiyatının 5 TL’den satışa sunulacağını duyurdu.
Sosyal medya hesabından paylaşım yapan İmamoğlu, şu ifadeleri kullandı: “Vatandaşlarımız Ramazan’da 300 gramlık pideyi 5 TL’den Halk Ekmek büfelerinden satın alabilecekler. İstanbullulara lezzetli ve ucuz ekmeği sunmaya devam edeceğiz.”
NTV