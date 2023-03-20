Ramazan pidesi 10 lira olacak

Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, 2023 yılı Ramazan pidesi fiyatının Türkiye genelinde 10 TL olacağını açıkladı.
Balcı açıklamasında şunları söyledi:
"Bu sene Türkiye genelinde azami uygulanacak fiyat, 300 gramı 10 TL olarak uygulanacaktır; kilogram fiyatı 33 TL."
EKMEK FİYATINDA DEĞİŞİKLİK YOK: 5 TL
Balcı, açıklamalarını şöyle sürdürdü:
Yaklaşan Ramazan ayının ülkemize, milletimize hayırlara vesile olmasını diliyorum. Ekmek fiyatında bir değişiklik yok ülke genelinde ekmek 5TL; gündemimizde ekmek fiyatında bir değişiklik bulunmuyor.
NTV