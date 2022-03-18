Ramazan pidesi 7 liraya satılacak

Kütahya’da geçen yıl 4 liradan satılan Ramazan pidesi, bu yıl 7 liraya satılacak.

Hem küçüldü, hem zamlandı 2 Nisan’da başlayıp 1 Mayıs’ta sona erecek Ramazan Ayı öncesi Kütahya’da satışa sunulacak pide fiyatları belli oldu. Ramazan pidesi fiyat tarifesi 22 Şubat 2022 tarihinde Kütahya ve Ticaret Sanayi Odası (KUTSO) Meclisi tarafından onaylanarak yürürlüğe girdi. Fiyat tarifesi KUTSO üyelerini kapsarken Fırıncılar Odası’ndan herhangi bir açıklama yapılmadı. Sadesi 4, susamlısı 7 liradan satışa sunulacak fiyat tarifesinin şubat ayından alınan karara bağlı kalacağı, Ramazan ayında yeni bir zam yapılmayacağı belirtildi. Kütahya - anka

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