Ramazan zor geçecek

Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Tarım Kredi Kooperatif marketlerinde geçen yıl 169 lira olan Ramazan kolisinin bu yıl 320 liraya çıktığını belirterek, “Gıda enflasyonu devam ediyor, sabit gelirli ve dar gelirliler Ramazan ayını çok zor geçirecek. AKP Genel Başkanı sabit fiyat anlatısı rafta zam olarak sırıtıyor” dedi.

En ucuz Ramazan kolisi yüzde 131 zamlı Tarım Kredi Kooperatifinden aldığı Ramazan kolisinin içindeki ürünleri tek tek göstererek, ürünlerin geçen yılki fiyatlarıyla bu yılkı fiyatlarını kıyaslayan Gürer, 2018 yılında 49 lira olan Ramazan kolisinin geçen yıl 169 liraya, 320 liraya kadar çıktığını ifade etti .Tarım Kredi Kooperatifinden aldığı Ramazan kolisinde 1’er kg bulgur, nohut, pirinç, mercimek, şeker, un, yarım kg çay, 1 litre ayçiçek yağı, 2’şer adet makarna ve 2 şer adet çorba,1 paket tuz ile 830 gram salça bulunduğunu belirtti. MUTFAKLARLA YANGIN VAR Gürer, gıda enflasyonunun devam ettiğini, sabit gelirli ve dar gelirlilerin bu yıl da Ramazan ayını çok zor geçireceğini ifade ederek, “Fiyat artışı sürdükçe vatandaşın beli bükülüyor, mutfaktaki yangın devam ediyor. Zam üstüne zam geldikçe huzur gidiyor, dertler artıyor, yoksulluk yaygınlaşıyor” dedi. Ankara - Ahmet Terzi

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