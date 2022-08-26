Refah kaybında liderlik

Son 10 yılda Dünya Refah Ligi’nde 27 sıralık düşüş yaşayan Türkiye’nin refah kaybının, iç savaş yaşanan Libya ve Suriye ile ekonomik krizdeki Lübnan’dan bile fazla olması dikkat çekti.

Londra merkezli düşünce kuruluşu Legatum Enstitüsü’nün her yıl yayınladığı Global Refah Endeksi’nde Türkiye 2011 yılında 66’ncı sıradayken 2021 sıralamasında 93’üncülüğe geriledi. Dünya Refah Ligi’nde 2011’den bugüne en büyük kayba uğrayan ilk 2 ülkeden biri olduğu belirtilen Türkiye, dünyanın en refah içinde yaşanan ülkeleri sıralamasında Botsvana, Sri Lanka ve Kırgızistan’ın da gerisine düştü. 12 temel alanda 300 indikatör incelenerek hazırlanan endeks tüm dünyada siyasetçilerin toplumlara sözünü verdiği refahın ne seviyede olduğunu bağımsız şekilde ortaya koymayı hedefliyor. Bu araştırma Türkiye’deki refah kaybını net biçimde ortaya koyuyor.

ZİRVEDE OLAN ÜLKELER

Son 10 yılda 27 sıralık düşüş yaşayan Türkiye’yi listede refah kaybında geride bırakan tek ülke Venezuela. Türkiye’nin son 10 yıllık refah kaybının iç savaş yaşanan Libya, Suriye ve ekonomik krizdeki Lübnan’dan da fazla olması dikkat çekti. Danimarka, İsveç ve Norveç’in en refah yaşanan ilk üç ülke olarak sıralandığı listede Almanya 9’uncu, İngiltere 13’üncü, Japonya 19’uncu, ABD ise 20’nci sırada. Bu ülkelerin sıralamadaki yerleri 10 yıl önceyle hemen hemen aynı. Türkiye’nin ise son 10 yılda her yıl biraz daha düşerek listenin düşük refahlı ülkeleri belirten ‘sarı’ bölgesine gerilediği görülüyor. Türkiye’nin sıralamada en yüksek olduğu parametre 54’üncülükle ‘altyapı ve piyasalara erişim’. Ekonominin kalitesinde ise Türkiye 62’nci sırada yer bulabildi. Türkiye’nin eğitimde sıralamadaki yeri 78’incilik iken sağlıkta 58’inci sırada yer aldı.

İstanbul - Haber Merkezi