Rekor faiz yükü

Temmuz ayı itibarıyla bankaların toplam faiz geliri 2 trilyon 31 milyar 982 milyon TL’ye ulaştı, bu rakam geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 193,9 artış gösterdi.

Türkiye’deki bankalar, bireysel krediler ve kredi kartı borçlarından elde ettikleri faiz gelirlerinde büyük bir artış kaydetti. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından yayımlanan verilere göre, Temmuz ayı itibarıyla bankaların toplam faiz geliri 2 trilyon 31 milyar 982 milyon TL’ye ulaştı, bu rakam geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 193,9 artış gösterdi. Bu gelirlerin 717 milyar 621 milyon TL’lik kısmı yurttaşların ödediği faizlerden oluştu.

Bireysel kredilerden sağlanan faiz geliri geçen yıla göre yüzde 97,31 oranında artarak 272 milyar 441 milyon TL’ye çıktı. Kredi kartlarından elde edilen faiz geliri ise yüzde 445’lik bir artışla 180 milyar 680 milyon TL’ye yükseldi.

Bu süreçte kredilerin takibe dönüşüm oranında da artış görüldü. Geçen yıl yüzde 1,60 olan oran, bu yıl Temmuz ayında yüzde 1,68’e yükseldi. Takipteki alacaklardan elde edilen faiz geliri ise 9 milyar 142 milyon TL’den yüzde 147,5 artışla 22 milyar 630 milyon TL’ye ulaştı.

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Kredi kartı borçlarındaki artış

Bireysel kredi borçları bir yılda yüzde 24,4 artarak 1 trilyon 760 milyon 278 milyon TL’ye çıktı. Kredi kartı borçlarındaki artış ise daha da dikkat çekiciydi; yüzde 80,3 artışla 1 trilyon 545 milyar 480 milyon TL’ye yükseldi. Bu tutarın 1 trilyon 16 milyar TL’si taksitsiz kredi kartı borçlarından oluşuyor. Taksitsiz kredi kartı borçları, özellikle market, sağlık ve temel ihtiyaç harcamalarında kullanılarak, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 124,5 oranında arttı.