"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
31 AĞUSTOS 2024 CUMARTESİ - YIL: 55

Rekor faiz yükü

31 Ağustos 2024, Cumartesi 01:28
Temmuz ayı itibarıyla bankaların toplam faiz geliri 2 trilyon 31 milyar 982 milyon TL’ye ulaştı, bu rakam geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 193,9 artış gösterdi.

Türkiye’deki bankalar, bireysel krediler ve kredi kartı borçlarından elde ettikleri faiz gelirlerinde büyük bir artış kaydetti. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından yayımlanan verilere göre, Temmuz ayı itibarıyla bankaların toplam faiz geliri 2 trilyon 31 milyar 982 milyon TL’ye ulaştı, bu rakam geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 193,9 artış gösterdi. Bu gelirlerin 717 milyar 621 milyon TL’lik kısmı yurttaşların ödediği faizlerden oluştu.

Bireysel kredilerden sağlanan faiz geliri geçen yıla göre yüzde 97,31 oranında artarak 272 milyar 441 milyon TL’ye çıktı. Kredi kartlarından elde edilen faiz geliri ise yüzde 445’lik bir artışla 180 milyar 680 milyon TL’ye yükseldi.

Bu süreçte kredilerin takibe dönüşüm oranında da artış görüldü. Geçen yıl yüzde 1,60 olan oran, bu yıl Temmuz ayında yüzde 1,68’e yükseldi. Takipteki alacaklardan elde edilen faiz geliri ise 9 milyar 142 milyon TL’den yüzde 147,5 artışla 22 milyar 630 milyon TL’ye ulaştı.

***

Kredi kartı borçlarındaki artış

Bireysel kredi borçları bir yılda yüzde 24,4 artarak 1 trilyon 760 milyon 278 milyon TL’ye çıktı. Kredi kartı borçlarındaki artış ise daha da dikkat çekiciydi; yüzde 80,3 artışla 1 trilyon 545 milyar 480 milyon TL’ye yükseldi. Bu tutarın 1 trilyon 16 milyar TL’si taksitsiz kredi kartı borçlarından oluşuyor. Taksitsiz kredi kartı borçları, özellikle market, sağlık ve temel ihtiyaç harcamalarında kullanılarak, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 124,5 oranında arttı.

Okunma Sayısı: 233
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    İlkokula başlama masrafı yüzde 200 arttı

    Elektronik sigara akciğer ve beyin hasarına yol açıyor

    Batı Şeria’ya son yirmi yılın en büyük saldırısı

    İnsanlık duygumuza ne oldu?

    Rekor faiz yükü

    Asgari ücretle geçim zor

    Toplumun her kesiminden iktidara tepki var

    Taksi şoförleri artık yolcu seçemeyecek

    Hani devletin cebinden 1 kuruş çıkmayacaktı?

    Ürettikçe batıyoruz - Çiftçiliği bırakmak zorunda kalacağız

    Fenerbahçe, Alanyaspor'u 3 golle geçti

    Dünya, İsrail’in suçlarını görmeli

    AB Yüksek Temsilcisi Borrell: İsrailli iki bakana yaptırım uygulanmasını önerdim

    Harris İsrail'e desteğini yineledi: 'İsrail'e silah ambargosu gündemimde yok'

    Tarımda planlama sözde kaldı

    Suriye ile normalleşme umudu

    Fransa’daki evsiz çocuklar artıyor

    Msuya: Gazze'deki durum umutsuzluğun ötesinde

    Ekonomide güven düşüşü sürüyor

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    “Mevcudiyetinizi ittihadla gösterin”
    Zeynep ÇAKIR

    Eyvah dünyaya rezil olduk
    Cevher İLHAN

    Çöküşün sorumlusu kim?
    Ali FERŞADOĞLU

    “Kendimize çekidüzen vermeliyiz!” demek kâfi mi?
    M. Ali KAYA

    Risale-i Nur atıflı Kur’ân meali
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Faruk ÇAKIR

    İnsanlığa ciddi soru
    Ali HAKKOYMAZ

    “Safderunlar cemaati” - Ân diyarı (66)
    Genel

    Rekor faiz yükü
    Genel

    İnsanlık duygumuza ne oldu?

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2024, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.