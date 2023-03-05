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6 MART 2023 PAZARTESİ - YIL: 54

Resmi enflasyona kimse inanmıyor

05 Mart 2023, Pazar 20:13
TÜİK’e göre enflasyon yüzde 55,18’e geriledi. ancak vatandaşlar bu açıklanan oranın gerçeği yansıtmadığı düşüncesinde.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2023’ün Şubat ayında yıllık tüketici enflasyonunu (TÜFE) yüzde 55,18 olarak açıkladı. TÜİK’e göre, aylık tüketici enflasyonu ise yüzde 3,15 oranında arttı. TÜİK’e göre, yıllık yüzde 55,18’e gerileyen enflasyon aynı zamanda son 12 ayın en düşük seviyesine düştü. Ancak VOA Türkçe’nin mikrofon uzattığı vatandaşlar bu açıklanan oranın gerçeği yansıtmadığı düşüncesinde. Öğretmenlikten emekli olan Canan Ekinci, tepkisini “Yüzde 55, çok haklılar. Gerçekten Türkiye’de enflasyon sıfır. Fazla bile söylemişler. Onlar acaba hiç dışarı çıkıyorlar mı? Ekmek alıyorlar mı? Et alıyorlar mı? Çocuklarına çikolata alıyorlar mı? Allah’ın gofreti dünyanın parası. Oturdukları yerden enflasyon şöyle olmuş, enflasyon böyle olmuş” sözleriyle gösterdi. Kamu çalışanı Hakan Doğan da açıklanan resmi enflasyon oranının hiç inandırıcılığı olmadığını belirtti: “Dışarı çıkarsanız insanların boş boş gezdiğini görebilirsiniz. Herhangi bir alışveriş yapan yok. Asgari ücretliler ne kadar geçinebilir aldıkları maaşla?”

Elindeki para kasada bitiyor

Ev kadını Gülfer Özkiriş de gerçek enflasyonun yüzde 55’in üstünde olduğunu düşünenlerden. Marketlerden alışveriş yaparken en ekonomik ürünleri seçmeye dikkat ettiğini söyleyen Özkiriş, daha önceleri alışveriş yaptıktan sonra para arttırabildiğini ancak şimdi elindeki paranın kasada bittiğini söyledi. Özkiriş, “Eskiden hiç böyle bir şey yaşamazdık. Bu son bir seneden itibaren daha da kötüleşmeye başladı. Ekonomik olarak kesinlikle yüzde 150 filandır, belki daha bile fazladır yani enflasyon. Normalde inanmıyorum yani tabii ki” ifadesini kullandı. 

Haber Merkezi

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  • Hüseyin İlhan

    5.3.2023 21:17:45

    Şu an enflasyon % 100 üzerindedir.Gda ve barınma daki artış duracak gibi değil.

Risale-i Nur Külliyatı

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