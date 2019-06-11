Rusya ile Türkiye arasındaki ticaret hacminde azalma

Rusya Federal Gümrük Servisi (FTS), Rusya ile Türkiye arasındaki ticaret hacminin bu yılın ocak-nisan döneminde yüzde 11.9 azalarak 8.14 milyar dolara gerilediğini bildirdi. Türkiye’den Rusya’ya ihracattaysa yüzde 12.9 oranında artış meydana geldi.

Rusya Federal Gümrük Servisi’nin (FTS) yayınladığı verilere göre, iki ülke arasındaki ticaret hacmi bu yılın ocak-nisan döneminde yıllık bazda yüzde 11.9 azalarak 8.14 milyar dolara geriledi.

Verilere göre aynı dönemde Rusya’dan Türkiye’ye yapılan ihracat hacmi 6.66 milyar dolar (yüzde 16 oranında düşüş), Türkiye’den Rusya’ya yapılan ihracat hacmiyse 1.48 milyar dolar (yüzde 12.9’luk artış) oldu.

Türkiye’nin Rusya’nın genel dış ticaret hacmindeki payı ise aynı dönemde bir önceki yıla göre yüzde 4.3’ten yüzde 3.8’e düştü.