'Sadaka istemiyoruz'

Kamu Toplu Sözleşmesi’nin ilk görüşmesi memurları ve memur emeklilerinin tepkisini çekti.

SAHİM-SEN Genel Başkanı Özlem Akarken, sadaka değil, insanca, eğitimlerinin karşılığı olan bir ücret istediklerini belirterek, “İğneden ipliğe her şeye her gün gelen zamlardan dolayı bu zam oranını duyunca kendimizi bir komedi filminin içinde zannettik. Ama maalesef komedi filmi değil hayatın gerçekleri yüzümüze tabiri caizse bir tokat oldu. Türkiye yüzyılında artık geçinemiyoruz seslerini daha çok duyacağız. Orta direk diye bir sınıf kalmadı. Durum böyle devam ederse sağlıkçılarımız tek tek yurt dışına gitmek zorunda kalacak” dedi. Hükümet kanadının teklif ettiği rakamla ilgili Akarken, “Günümüz ekonomik şartlarına göre çok komik rakamlar. Biz sağlık kurum çalışanları artık ekonomist oldu. Geçenlerde bir ekonomist katıldığı bir programda kamu çalışanı ve emeklisi için 2024-2025 yılında zam verilmeyecek demişti. Hayaldi gerçek oldu. Bu zam ha verilmiş ha verilmemiş hiçbir anlamı yok” ifadesini kullandı.

İstanbul - Nihat Orhan