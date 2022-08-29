Sadece 2 milyon araç geçti!

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, 18 Mart’ta hizmete açılan ve yıllık 16 milyon araç garantisi verilen 1915 Çanakkale Köprüsü’nden şimdiye kadar (5 ay) 2 milyondan fazla aracın geçiş yaptığını açıkladı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı 1915 Çanakkale Köprüsü’nün 2 milyar 545 milyon euroya mal edildiğini açıklamıştı. Bakanlık, günlük 45 bin araç garantisi verilmişti. Yıllık 16 milyon 200 bin araca denk geliyor. Haber Merkezi

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