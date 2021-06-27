Sadece 3 model kaldı

Otomotiv sektörünün veri ve ikinci el fiyatlandırma şirketi Cardata’nın Genel Müdürü Hüsamettin Yalçın, 1 Temmuz itibariyle otomotiv pazarını oldukça hareketli günlerin beklediğini vurguladı.

Yalçın, yaptığı verilere dayalı değerlendirmede, “Sektörü çok şanslı bir 2 aylık dönem bekliyor. Uzun tatil dönemleri sıfırı olduğu kadar ikinci el araç pazarını da hareketlendirecek. Haziran ayının sıfır otomobil satışları açısından 75 bin adetle kapanmasını bekliyoruz. İkinci el araç satışları ise bunun 5-6 katı olacaktır. Ancak, asıl kırılma noktası 1 Temmuz. Özellikle tatil öncesi, yani 15 Temmuz’a kadar olan dönem ikinci el araca çok yoğun bir talep olacak. Yaptığımız analizler, Temmuz ayında 300 bin adet tekil ikinci el aracın satılacağını gösteriyor. Bu satışların büyük bölümü ise ilk 15 günde gerçekleşecek” dedi.

Sıfır araçların yatırım aracı olarak görülmeye devam ettiğini de sözlerine ekleyen Hüsamettin Yalçın, “150 bin TL’ye kadar sadece 3 araç kaldı. Asıl dikkat edilmesi gereken ise 300-400 bin TL bandı. Çünkü, markalar araçlarının çoğunu buraya konumlandırdı. Şu anda en çok model 210 adet ile bu aralıkta ve ortalama fiyat 352 bin 200 TL’ye ulaşmış durumda” diye konuştu.