Sağlık çalışanları çözüm bekliyor

SES Eskişehir Şube Başkanı Birtürk Özkavak, sağlık çalışanlarının iş bırakma eylemi ile sorunlarına çözüm beklediklerini söyledi.

Sağlık ve Sosyal Emekçileri Sendikası (SES), sağlık emekçilerinin yaşadığı sorunları dile getirmek ve çözüm talep etmek adına iş bırakma eylemi yaptı. Acil, yoğun bakım, çocuk âcil ve yoğun bakımı, onkoloji, diyaliz ser-vislerinin dışındaki sağlık emekçileri 6 Aralık Pazartesi günü ülke genelinde iş bırakma eylemi yaptı. SES’ten yapılan yazılı açıklamada; halka, “Âcil durumlar dışında sağlık ve sosyal hizmet kurumlarına gelmeyerek eylemlerimize destek verin” çağrısı yapıldı. SES’ten yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: “Bugün gelinen aşamada sağlık ve sosyal hizmet emekçileri ağır çalışma şartları, uzamış çalışma saatleri, eksik istihdam ve düşük ücretlerle çalışamaz duruma gelmiştir. Sağlık yöneticilerinin sorunları çözmek yerine izleyici gibi davranmaları, çağdışı yönetim modelleri uygulamaları sonucunda, doktorlar başta olmak üzere sağlık emekçilerinin kamusal alandan çekilmeleri sonrasında, aylar sonrasına verilen randevular ile sağlık hizmetine erişim sorunu had safhaya ulaşmıştır. Bu sağlık sistemi işkolu emekçileri açısından da halk açısından da iflâs etmiş durumdadır.

Sağlıkçıların talepleri

SES Eskişehir Şube Başkanı Birtürk Özkavak, açıklamasında sağlık çalışanlarının taleplerini sıraladı: Sahada iş barışını bozan, performans sistemi kaldırılarak bütün ödemeler tek kalemde yapılmasını, ayrımsız ASM (Aile Sağlığı Merkezi) emekçilerine, tıp fakültesi çalışanlarına, aile ve sosyal hizmetler çalışanlarına ve diğer tüm sağlık hizmet sınıflarına ek zam verilerek mağduriyetler giderilmelidir. Sabit ücretlerimize gerçek enflasyon oranında ek zam verilerek yoksulluk sınırının üzerine çıkarılmalı. 4-B süresiz sözleşmeli ve 3+1 sözleşmeli çalışan arkadaşlarımız kadroya alınmalı. Ek Gösterge seçim vaadi olmaktan çıkarılıp 3600’den başlayarak kademeli olarak 7200’e kadar tüm sağlık ve sosyal hizmet emekçilerine uygulanmalı. Ağır şartlarda çalışan sosyal hizmet emekçilerinin iş barışını bozan ücret politikasından vazgeçilmesini eşit adil bir yaklaşımla özlük haklarının düzeltilmesini istiyoruz.

Haber Merkezi