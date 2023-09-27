Sağlıkçılar: Bu parayla çorap bile alamayız

Hekim, ebe, hemşire, laborant, veri işleme personeli gibi sağlık personeline her yıl bir kez, Sağlık Bakanlığı giyim yardım ödemesi yapılıyor.

Bu yılki ödemeler de sağlıkçılara yatmaya başladı. Sağlık çalışanlarına yapılan ‘giyim yardımı ödemesi’ 39 TL ile 386 TL arasında kaldı. Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) Ankara Şube Eş Başkanı Kubilay Yalçınkaya, bazı sağlıkçıların hesabına yatan tutardan haberinin bile olmadığını belirterek, ‘‘Yatırılan miktarlar günümüz koşullarında değil bir terlik, bir önlük almaya bir çorap almaya bile yetmiyor. Hastanede giyindiğimiz önlük, terlik, bonenin piyasada ortalama toplam fiyatı 3 bin TL arasında’’ dedi. ‘‘Giyim yardımı gerçek fiyatlarla örtüşmüyor” diyen Yalçınkaya ‘‘Piyasadaki en kötü forma 600, en kötü hemşire terliği 700-800 TL. Bu paralarla ne alınır?’’ diye konuştu. SES Şişli Şube Eş Başkanı Fadime Kavak ise ‘‘Gerçeklikle hiç uyuşmayan rakamlar. Tekniker arkadaşlarımız 38 TL yatıyor, bunun ile belki bir çorap alınır. Bakanlık, ülkenin gerçeği ile bihaber durumda’’ dedi. Haber Merkezi

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