Sağlıkçılar: Yoksulluk sınırının üstünde ücret istiyoruz

Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Sendikası’na (SES) üye sağlık çalışanları, memur maaşlarına 2024 ve 2025 yıllarında yapılacak zamların belirleneceği toplu iş sözleşmesi görüşmeleri öncesinde taleplerini açıkladı.

Sağlık çalışanları, “Performans, ek ödeme, taban, teşvik değil, tüm sağlık ve sosyal hizmet emekçilerine yoksulluk sınırı üzerinde, emekliliğe yansıyan temel ücret istiyoruz” açıklamasını yaptı.

SES İzmir Şubesi’ne üye sağlık çalışanları, 1 Ağustos’a başlayacak 7. Dönem Toplu İş Sözleşmesi görüşmeleri öncesinde Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünde toplanan taleplerini getirdi. KESK Eş Genel Başkanı Şükran Kablan Yeşil ve SES Eş Genel Başkanı Gönül Adıbelli’nin de destek verdiği açıklamada sağlıkçılar, taleplerinin yazılı olduğu bir pankart açarak “Sermayeye değil emekliye bütçe”, “İnsanca yaşamak, insanca çalışmak istiyoruz”, “Susmuyoruz, korkmuyoruz, hiçbir yere gitmiyoruz” sloganları attı.

2 gün sağlık hizmeti duracak

19 sendika ve iki aile hekimliği federasyonu tarafından kurulan Sağlık ve Sosyal Hizmet Birlik ve Mücadele Platformu’nu bünyesindeki sağlıkçılar, iki günlük iş bırakma eylemine hazırlanıyor. Hekimler ve sağlıkçılar, toplu sözleşme görüşmelerinin başlayacağı 1-2 Ağustos tarihlerinde iş bırakma eylemi yapacak. Eylem kapsamında poliklinik hizmeti verilmeyecek.