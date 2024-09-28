“Sağlıklı büyüme için ücretler artmalı”

Ekonomi Profesörü Daron Acemoğlu, “Yaptığım araştırmaların vurguladığı şey; demokrasinin büyümeye çok net pozitif bir etkisi var. Bu etki, yatırımı arttırarak, sağlığı iyileştirerek ve eğitime katkıda bulunarak büyüyor” diye konuştu.

Acemoğlu, “Tüketim tabii çok iyi bir şey, insanların tüketmeye ihtiyacı var. Ama aynı zamanda yatırım lazım. Türkiye’deki inşaat sektörüne olan yatırım oranını başka hiçbir ülkede göremezsiniz... Aynı zamanda sürekli sağlıklı bir büyüme olması için ücretlerin artması lazım. Türkiye’deki ücret artışı ne yazık ki çok istikrarlı değil ve bunun sonucu olarak da Türkiye çok eşitsiz bir ülke” dedi. Demokrasinin ve dinamik bir ekonominin gelişmesi için devlet ve toplumun arasında bir güç dengesi olması gerektiğini söyleyen Acemoğlu, bu dengesizliklerin gelecek 20 yıl için daha önemli olacağını ve gelecek 20 yılın kritik bir süreç olduğunu vurguladı. T24’ün haberine göre Acemoğlu, “Türkiye’nin ekonomik olarak, bilimsel olarak, siyasi olarak bu (teknolojik) akımlara hazır olması lazım ve bence bunun şu anda başlaması lazım” dedi. Haber Merkezi

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