Sahte imzalı tahliye dâvâlarına dikkat

Yüksek kiraların etkisiyle artan ev sahibi-kiracı anlaşmazlıkları, sahte imzalarla düzenlenen tahliye taahhütnameleriyle yeni bir boyut kazandı.

Kiralar yine ateş pahası Ev sahipleri, kiracıların imzalarını taklit ederek tahliye süreci başlatıyor ve özellikle yaz tatilinde kiracıların itiraz süresini kaçırmalarını fırsat olarak değerlendiriyor. Avukatlar, kiracıların düzenli olarak e-devletlerini kontrol etmelerini ve imza sahteciliği durumunda itiraz etmelerini uyarısında bulundu. Ev sahibi-kiracı anlaşmazlıkları, sahte imza kullanımıyla ciddi bir boyut kazandı. Son dönemde bazı ev sahipleri, kiracıların imzasını taklit ederek sahte tahliye taahhütnameleri düzenliyor. Bu yöntemle, kiracılara 7 gün içinde itiraz etme zorunluluğu getirilerek, özellikle yaz tatilinde olan kiracılar mağdur ediliyor. Mali Müşavir Ömer Sadi Yiğitcan, sahte bir tahliye taahhütnamesi ile karşılaştığını ve düzenli e-devlet kontrolü sayesinde 7 günlük itiraz süresini kaçırmadan mağduriyetini önleyebildiğini belirtti. Haber Merkezi

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