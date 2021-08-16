Sahteciliğin faturası 5 milyar TL

ARAÇLARDA kısa ve uzun vadede çok büyük problemlere sebep olarak ülke ekonomisine de büyük zararları olan taklit yedek parçalar, trafikte can ve mal güvenliğini de tehlikeye atıyor.

Sahteciliğin bir etik sorun olmakla beraber ekonomik sebeplerle de ortaya çıktığını vurgulayan Motor AŞİN Genel Müdürü Saim Aşçı, yüksek adetli taklit yedek parça taleplerine karşı bazı üreticilerin karşı duramadığına ve konunun etik ve millî boyutlarının incelenmesi gerektiğini belirtiyor. Dünya çapında kalitesiyle rüştünü ispatlamış markalarla kutulanan taklit yedek parçalar, herhangi bir AR-GE ve test sürecinden geçmediği için çok daha düşük maliyetlerle üretilirken, kâr marjı ürüne ve pazara göre yüzde 200’leri aşıyor. Aşçı, “Sahte parçayı tedarik edenler de üretip satanlar da çoğu kez bu gerçeğin bilincinde olarak ticaret yapıyor. Ortadoğu, Afrika ve Balkan ülkeleri, içinde bulundukları ekonomik şartları sebebiyle, yüksek adetli siparişle ülkemizden sahte yedek parça ithal ediyor ve maalesef bu sahte parçaların bir kısmı da yerel pazar ağına dahil oluyor.

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