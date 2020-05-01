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1 MAYIS 2020 CUMA - YIL: 51

Salgın, işsizliğe rekor kırdıracak

01 Mayıs 2020, Cuma 18:45
Uzmanlar, koronavirüs salgını sebebiyle 1929’daki Büyük Buhran’dan bu yana en büyük ekonomik krizle karşı karşıya olduğumuzu söylüyor.

Koronavirüs salgını sebebiyle dünyada ve Türkiye’de hükümetlerin açıkladıkları ekonomi paketlerine karşın, şimdiden 1929’daki Büyük Buhran’dan bu yana en büyük ekonomik krizle yüz yüze olduğumuz konuşuluyor. İşsizlerin sayısı hızla artıyor. ABD’de son 5 haftada yaklaşık 30 milyon kişi işsizlik maaşı başvurusu yaptı. Birleşmiş Milletler’e bağlı (BM) Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO), salgın sebebiyle küresel işgücünün yarısını oluşturan ve kayıt dışı ekonomide çalışan 1,6 milyar işçinin gelir kaynağını kaybetme riskiyle karşı karşıya olduğunu duyurdu. ILO’nun Nisan raporuna göre, dünyada 436 milyonu aşkın işletme de faaliyetlerine son vermek zorunda kalabilir.

3,2 milyon kişi işsiz kalabilir

Koronavirüs salgını sebebiyle işsizler ordusuna milyonlarca kişi daha eklenebilir. İstanbul Politik Araştırmalar Enstitüsü (IstanPol) için hazırlanan bir araştırmaya göre, Türkiye’de en kötü senaryoda işsiz kalacakların sayısı 3 milyon 200 bine ulaşabilir. Bu kişilerden 2 milyonunu ücretli, 1 milyon 200 binini ise yevmiyeli çalışanlar oluşturuyor. İstanbul Teknik Üniversitesi’nden (İTÜ) Prof. Dr. Öner Günçavdı ve Doç. Dr. Ayşe Aylin Bayar ile Bilgi Üniversitesi’nden Prof. Dr. Haluk Levent bu araştırmada Türkiye için bir iyi, bir de kötü senaryoyu değerlendirdi. Rapora göre iyimser senaryoda işsizlik oranı yüzde 19,8’e, kötümser senaryoda ise yüzde 25,9’a çıkıyor. Türkiye’de koronavirüs salgını öncesi Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) Ocak verilerine göre 4 milyon 362 bin kişi işsizdi. İşsizlik oranı ise yüzde 13,8’di. Ancak Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Federasyonu Araştırma Merkezi’ne göre (İSK-AR) geniş işsizlik tanımı ele alındığında işsizlerin sayısı 8 milyon. DİSK-AR’ın Nisan ayında açıklanan raporunda, “Önümüzdeki aylarda Covid-19 sebebiyle işsiz sayısının en az ikiye katlanması ve istihdamda çok ciddî bir daralma yaşanması kaçınılmaz” deniyor.

En zayıf olduğumuz noktadan vurdu

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı hafta başında 291 bin 594 firmanın, 3 milyon 194 bin 610 çalışanı için kısa çalışma ödeneğine başvuruda bulunduğunu açıkladı. BBC Türkçe’ye konuşan Bilkent Üniversitesi İktisat Bölümü’nden Prof. Dr. Erinç Yeldan bu açıklamayı hatırlatarak, “Kabaca 4,3 milyon açık işsizin üzerine 3 milyon daha kısa çalışma ödeneğinden yararlanmak isteyen bir işletme grubu var. Bu demektir ki Türkiye’de kısa çalışma ödeneğinin olanakları gelene kadar işsizlik yüzde 20’lere kadar tırmanabilecektir” diyor. TÜİK’in verileri, Türkiye’nin koronavirüs salgınından etkilenmeye başladığı dönemi kapsamıyor. İşsizlik verileri, üç ay geriden açıklandığı için, Türkiye’nin koronavirüsten etkilendiği Mart ve Nisan aylarına ait resmî istihdam kaybı, en erken Haziran ve Temmuz aylarında ortaya çıkacak. Türkiye’de ekonominin gidişatının tıp dünyasındaki gelişmelere bağlı olduğunu söyleyen Yeldan, aşı bulunursa, ikinci bir dalganın önüne geçilirse veya bu dalga yaz aylarında geride kalırsa Türkiye ekonomisinin Ağustos-Eylül ayından başlayarak yüksek büyüme hızına ulaşacağını tahmin ediyor. Yeldan, “İstihdama olan etkisine gelince, ne yazık ki bu kriz iş gücü piyasalarını 2008’den bu yana en zayıf olduğumuz noktadan vurdu” diyor.

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