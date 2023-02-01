Samanın tonu 3 bin 500 TL’yi aştı

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, hayvancılığın yem sorununa çözüm üretilmemesinden olumsuz yönde etkilediğini, samanın fiyatının geçen yıla göre iki katından fazla arttığını belirterek, bu durumda artan yem fiyatlar Hayvancılıkta var olan sıkıntılarını da attırdığını söyledi.

Gürer’e dert yanan besici Erkan Yiğit, böyle giderse kırsalda küçük aile tipi denen işletmelerde hayvancılığın tamamen biteceğini, önümüzdeki aylarda samanın ton fiyatının 5 bin liraya kadar çıkabileceğini ifade etti. Yoncanın, süt yeminin ve samanın fiyatının arttığı için hayvancılık yapmanın zorlaştığına değinen Erkan Yiğit, “Ben hem hayvancılık hem çiftçilik yapıyorum. Yoncayı, samanı kendim ürettiğim halde işin içinde çıkamıyorum. 10 hayvanım vardı. Yarısını satmak zorunda kaldım. Şimdi 5 hayvanım var” dedi. Ankara - Fatih Karagöz

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