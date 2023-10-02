Sanayi doğal gazına zam

Ekim itibarıyla konutlarda kullanılan doğal gazın toptan satış fiyatında değişikliğe gidilmezken, elektrik üretim amaçlı doğal gaz tarifesi ile büyük sanayi kuruluşlarında ve küçük ve orta ölçekli işletmelerde kullanılan gazın satış fiyatı yüzde 20 artırıldı.

BOTAŞ’ın internet sitesinde ekimde geçerli olacak mesken ve sanayi abonelerinin tarifesi ile elektrik üretim amaçlı tarife tablosu yayımlandı. AA

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