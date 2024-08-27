Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in ekonomi politikalarının üretim üzerindeki etkileri her geçen gün daha görünür hale geliyor. Ekonomik kriz ile birlikte üretim krizi de derinleşiyor.

Tarımsal üretim durma noktasına gelmişken şimdi de sanayi üretimi alarm veriyor. Sektörlere göre ekonomik güven endeksleri açıklandı. Verilere göre üreticinin ekonomiye güveni gittikçe azalıyor. Sanayi sektörünün ekonomiye güveni Haziran 2020’den beri en düşük seviyesine geriledi. Ekonomiye güven duyamayan imalat sektörünün kapasite kullanımı ve istihdam beklentisi de azaldı. İmalat sanayisinde güveni ölçen reel kesim güven endeksi, pandemiden bu yana en düşük seviyesine geriledi. BirGün’ün haberine göreendeks, ağustosta geçen aya göre 1,8 puan azalarak 98,5 seviyesine düştü. 0-200 arasında değer alana endekste 100’ün altındaki değerler, ekonomik güvenin olumsuz ölçüldüğünü ifade ediyor. Endekse göre sektörün gelecek 3 aylık istihdam beklentisi de azaldı. Haber Merkezi

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