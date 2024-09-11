Sanayi üretimi azaldı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), temmuz ayı sanayi üretim endeksi verilerini açıkladı. Buna göre, temmuzda sanayi üretimi yıllık bazda yüzde 3,9 geriledi.

Haziran ayında daha önce yüzde 4,7 olarak açıklanan daralma da yukarı doğru yüzde 5’e revize edildi. Aylık bazda ise sanayi üretimi yüzde 0,4 arttı. Aylık bazda da daha önce yüzde 2,1 olarak açıklanan gerileme yüzde 2,4’e revize edildi. Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, temmuz ayında madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3,3 arttı, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 5,1 azaldı ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 8,2 arttı. Teknolojik düzey bakımından sanayi üretimine bakıldığında düşük teknolojili sanayi üretiminde aylık yüzde 2,5; orta-düşük teknolojili sanayi üretiminde de yüzde 0,9 artış görüldü. Orta-yüksek teknolojili üretimde yüzde 1’lik daralma yaşanırken, yüksek teknolojili üretimde aylık yüzde 7,9’luk gerileme görüldü. AA

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