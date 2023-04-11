Sanayi üretimi düştü

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, sanayi üretimi, Kahramanmaraş merkezli depremlerin yaşandığı şubat ayında sert düştü.
TÜİK verilerine göre, Sanayi Üretim Endeksi şubat ayında yüzde 6,0 geriledi. Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, şubat ayında madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 11,2 ve imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 6,6 azalırken, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 1,4 arttı. Sanayi Üretim Endeksi, yıllık bazda ise yüzde 8,2 geriledi. Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, şubat ayında madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 18,2, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 8,2 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 4,5 azaldı.
AA