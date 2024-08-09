Sanayi üretiminde sert daralma

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan verilere göre, sanayi üretimi haziran ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 4,7 azaldı.

Sanayinin alt sektörleri (2021=100 referans yıllı) incelendiğinde, 2024 yılı Haziran ayında madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 8,6 arttı, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 6,9 azaldı ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 15,2 arttı. Haziran ayında bir önceki ayla karşılaştırıldığında ise, üretimde yüzde 2,1 azalma görüldü. Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2024 yılı Haziran ayında madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 1,8 arttı, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 3,1 azaldı ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 7,8 arttı. AA

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