Sanayi üretiminde sert düşüş

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, temmuz ayında sanayi üretimi yüzde 6,2 daralarak, Nisan 2020’den sonraki en sert düşüşü kaydetti.

Türkiye İstatistik Kurumu, temmuz ayı sanayi üretim endeksi verilerini açıkladı. Buna göre, sanayi üretimi yıllık bazda yüzde 2,4 artarken, aylık bazda yüzde 6,2 azaldı. Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, temmuz ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 10,5 geriledi. İmalat sanayi sektörü endeksi yüzde 4,1 arttı ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 6,8 azaldı. Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 2,6, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 6,6 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 3,1 azaldı. Haber Merkezi

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