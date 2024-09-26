Sanayici: Batmamaya çalışıyoruz

BLC Group Yönetim Kurulu Başkanı Şahin Balcıoğlu, Türkiye’deki sanayi sektörünün içinden geçtiği zorlu sürece dikkat çekerek, sanayi sektörünün hayatta kalmak için mücadele ettiğini belirtti.

Bloomberg HT’ye verdiği röportajda, Balcıoğlu özellikle konkordato dalgasının neden olduğu domino etkisine vurgu yaptı. Balcıoğlu, sanayi sektöründe yatırım yapılamadığını ve birçok firmanın ayakta kalma mücadelesi verdiğini şu sözlerle dile getirdi: “Görünen bir şey var ki, yüzde 10 kazandığınız bir sektörde yüzde 60’la bir yatırım yapamazsınız. Şu an yatırım yapılamıyor, şu an sanayi sektörü batmamaya çalışıyor. Türkiye’de çok özel şeyler yapmıyorsa bankacılık dışında kazanan bir sektör yok. Bunun aşılması lazım.” Haber Merkezi