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3 EYLÜL 2022 CUMARTESİ - YIL: 53

Sanayici: Zamlar geri alınsın

02 Eylül 2022, Cuma 23:05
Uluslararası enerji fiyatlarının yükselişi gerekçe gösterilerek EPDK, sanayide kullanılan elektriğe yüzde 50,8, BOTAŞ ise, sanayide kullanılan doğalgaza yüzde 49,5 zam yaptı.

Yapılan zamların ardından sanayiciler isyan etti. Sektör temsilcileri, maliyet hesabı yapmakta zorlanan sanayicilerin müşterilerine fiyat veremediklerini söyledi. Öte yandan sanayiciler, zam güncellemelerinin tekrar değerlendirilmesine yönelik çağrıda bulundu.

ZAMLAR 1 EYLÜL’den geçerli

EPDK ve BOTAŞ, 1 Eylül’den itibaren geçerli olmak üzere elektrik ve doğalgaza zam yapma kararı aldı. Gerekçe olarak uluslararası enerji fiyatlarının yükselişi gösterildi. BOTAŞ, konutlar için olan doğal gaza yüzde 20,4, sanayiler için yüzde 50,8, elektrik üretiminde kullanılan doğal gaza ise yüzde 49,5 oranında zam yaptı. KOBİ’lerin kullandığı gaza ise artış yüzde 47,6’a çıktı. EPDK ise konutlardaki elektriğe yüzde 20, sanayi grubuna ise yüzde 50 oranında zam yaptı. EPDK açıklamasında Rusya’nın Ukrayna’ya olan işgali ile ortaya çıkan enerji fiyatları artışına dikkat çekti.

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