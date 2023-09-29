Sanayiciye bir darbe de elektrikten

Döviz kurlarında yaşanan artış akaryakıt fiyatlarında artışa neden olurken, enerjide de elektrik tarafında beklenen zam geliyor.

1 Ekim’den itibaren geçerli olacak yeni elektrik fiyat tarifesi belirlendi. Sektör kaynaklarından aktarılanlara göre, konut aboneleri için zam yok. Sanayi ve ticarethane abonelerinin kullandığı elektriğe ise yüzde 20 oranında zam yapıldı. 100 kwh tüketimde mesken abonesi için fatura bedeli 150 TL olarak aynı kalacak. Elektrikte tüm abone gruplarının 1 Temmuz’dan itibaren geçerli olan tarifeleri belirlenmiş ve fiyatlar tüm abone gruplarında sabit kalmıştı. Elektrik fiyatlarında en son artış 1 Eylül 2022 tarihinde yapılmıştı 1 Nisan 2023’de de fiyatlarda yüzde 15’lik indirime gidilmişti. Haber Merkezi

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