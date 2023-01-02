Sanayide yavaşlama sürüyor

İstanbul Sanayi Odası (İSO), aralık ayına ilişkin imalat satın alma yöneticileri endeksini açıkladı.

Kasımda 45,7 değerini alan endeks aralıkta 48,1’e yükseldi. Endekste 50’nin üzeri büyümeye, 50’nin altı ise daralmaya işaret ediyor. Endeks son 10 aydır eşik değerin altında. Artı Gerçek’in haberine göre, İSO’nun açıklamasına göre, aralıktaki değer faaliyet koşullarındaki yavaşlamanın sürdüğüne işaret ederken, sektör performansında zayıflamanın ılımlı düzeyde olduğunu gösterdi. Haber Merkezi

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