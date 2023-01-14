Sanayideki daralma işsizliği arttırır

Sanayi Üretim Endeksi, eksiye döndü. Yüksek enflasyonun yarattığı belirsizlikte iş yapmak güçleşti. Dördüncü çeyrek büyümesinin eksi olacağı uyarısı gelince “Türk ekonomisi durgunluk tehlikesiyle karşı karşıya geldi” yorumları yapıldı.

Independent Türkçe’nin haberine göre, Bolu İzzet Baysal Üniversitesi İktisat Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Serap Durusoy’a göre ise tek bir veriye bakarak ‘durgunluğa girildiği’ değerlendirmesini yapmak doğru değil. “Dün gelen işsizlik rakamlarına bakacak olursak evet, sanayideki daralma belki önümüzdeki dönemde işsizliğin daha da çok artmasına yol açabilir” diyen Prof. Dr. Serap Durusoy, “Kaldı ki asgari ücrette meydana gelen artışlar da işsizlik üzerinde yukarı yönlü bir baskı yaratabilir. Ancak burada bizi en çok rahatsız eden özellikle genç işsizliğin ve iş gücüne katılım oranlarındaki rakamlar oldukça endişe verici” değerlendirmesinde bulundu.

Haber Merkezi